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Главные события в оккупации 21 ноября 

21 ноября 2022, 23:15

Главные события в оккупации 21 ноября 

Экономика

Президент РФ Владимиром Путиным подписал бумагу, согласно которой «Центральные банки» «Л-ДНР» и «ЛНР» будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы в управление российскому государственному «Промсвязьбанку».

Общество

Запасов воды в водохранилищах на неподконтрольной территории Донецкой области осталось на шесть-семь месяцев. Об этом российским «Известиям» рассказал главный инженер «Воды Донбасса» Сергей Мокрый.

В Мариуполе оккупанты начали снос Дома связи, который расположен в центре города. Вместе со зданием уничтожат и уникальное произведение искусства монументализма авторства мариупольца Виктора Арнаутова «Покорители космоса».

Российские оккупанты разграбили Каховский филиал Херсонского областного краеведческого музея, где находилось около 17 тысяч экспонатов, а также Херсонский краеведческий музей.

В захваченной российскими войсками Станице Луганской восстановили и открыли мемориал «Князь Игорь».

«Министр природных ресурсов и экологической безопасности» при группировке «ЛНР» Юрий Дегтярев арестован по подозрению в махинациях с лесом.

Права человека

Украинские правоохранители зафиксировали места пыточных, обустроенных оккупантами в четырех помещениях в Херсоне.

Боевые действия

Россия строит оборонительное сооружение «засечную черту» на российско-украинской границе в Белгородской области.

В группировке «ЛНР» заявили, что в ходе обстрела Алчевска погибли два человека, один получил ранения.

В результате обстрелов в Донецке без электроэнергии остались около 50 тысяч абонентов. Обесточены части Ленинского, Петровского, Ворошиловского, Киевского, Кировского и Куйбышевского районов. Также «штаб теробороны ДНР» заявил, что в ходе обстрела в Донецке погибла женщина.

В Макеевке утром произошел пожар на нефтебазе на улице Антропова. Загорелись две цистерны с топливом на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также три стационарных емкости поблизости.

Новости Донбасса в видеоформате:

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