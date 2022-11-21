Головні події в окупації 21 листопада

Економіка

Президент РФ Володимиром Путіним підписав папір, згідно з яким «Центральні банки» «Л-ДНР» будуть перетворені на товариства з обмеженою відповідальністю та передані в управління російському державному «Промзв'язкбанк».



Суспільство



Запасів води у водосховищах на непідконтрольній території Донеччини залишилося на шість-сім місяців. Про це російським "Известиям" розповів головний інженер "Води Донбасу" Сергій Мокрий.



У Маріуполі окупанти розпочали знесення Будинку зв'язку, який розташований у центрі міста. Разом із будівлею знищать і унікальний витвір мистецтва монументалізму авторства маріупольця Віктора Арнаутова «Підкорювачі космосу».



Російські окупанти пограбували Каховську філію Херсонського обласного краєзнавчого музею, де було близько 17 тисяч експонатів, а також Херсонський краєзнавчий музей.



У захопленій російськими військами Станиці Луганській відновили та відкрили меморіал «Князь Ігор».



«Міністра природних ресурсів та екологічної безпеки» під час угруповання «ЛНР» Юрія Дегтярьова заарештовано за підозрою в махінаціях з лісом.



Права людини



Українські правоохоронці зафіксували місця тортур, облаштованих окупантами у чотирьох приміщеннях у Херсоні.



Бойові дії



Росія будує оборонну споруду «засічну межу» на російсько-українському кордоні у Білгородській області.



У угрупуванні «ЛНР» заявили, що в ході обстрілу Алчевська загинули двоє людей, один отримав поранення.



Внаслідок обстрілів у Донецьку без електроенергії залишилося близько 50 тисяч абонентів. Знеструмлено частини Ленінського, Петрівського, Ворошилівського, Київського, Кіровського та Куйбишевського районів. Також «штаб тероборони ДНР» заявив, що під час обстрілу у Донецьку загинула жінка.



У Макіївці вранці сталася пожежа на нафтобазі на вулиці Антропова. Зайнялися дві цистерни з паливом на залізничному полотні за територією нафтобази, а також три стаціонарні ємності поблизу.



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