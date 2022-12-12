Двоє людей загинули, десять поранено внаслідок обстрілу Гірника на Донеччині

Двоє людей загинули, ще десять отримали поранення внаслідок обстрілу міста Гірник Донецької області. Про це повідомив Офіс генпрокурора.



Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв про вісьмох постраждалих.



За даними слідства, вранці 12 грудня російські війська РФ з використанням касетних боєприпасів та реактивних систем залпового вогню «Ураган» обстріляли Гірник. Снаряди потрапили до центральної частини міста.



«У результаті обстрілу загинули двоє громадян, ще десять отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих евакуйовано в лікарню міста Селидове, їм надається кваліфікована медична допомога»,— наголошується в повідомленні.



Также пошкоджено п'ятиповерхові будинки та відділення банку. кримінальному провадженню за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



На опублікованих знімках видно, що удару було завдано недалеко від торгових рядів, де в цей момент перебували мирні жителі.