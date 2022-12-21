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Эшелон с российскими танками отошел от украинской границы — мониторинг

21 декабря 2022, 19:05

Эшелон с российскими танками отошел от украинской границы — мониторинг

Эшелон с российскими танками, который 20 декабря приехал с железнодорожной станции Полонка в Лунинец (Брестская область, Беларусь), простоял ночь и без всяких разгрузок поехал назад в направлении Бреста. Об этом сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн‎»‎ в Telegram.

Кроме того, мониторинговая группа уточняет, что на платформах было размещено 23 танка Т-80, 8 бензовозов, 9 грузовиков (Уралы и КамАЗы), 2 пассажирских и 7 грузовых вагонов.

Россия для нанесения авиаударов по Украине использует около 40 аэродромов. Из них пять или шесть — на территории Беларуси. Об этом на брифинге сообщил представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Однако украинские силы отслеживают ситуацию и принимают соответствующие меры. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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