Ешелон із російськими танками приїхав із залізничної станції Полонка до Лунинца (Брестська область, РБ), простояв ніч у Лунинці та поїхав назад у напрямку Бреста. Про це повідомляє моніторингова група «‎Білоруський Гаюн»‎‎ в Telegram.



Крім того, моніторингова група уточнює, що на платформах було розміщено 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок (Урали та КамАЗи), 2 пасажирських та 7 вантажних вагонів.

Росія для нанесення авіаударів Україною використовує близько 40 аеродромів. Із них п'ять чи шість — на території Білорусі. Про це на брифінгу повідомив представник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.



Рівень військової загрози з боку Білорусі зростає. Проте українські сили відслідковують ситуацію та вживають відповідних заходів. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.