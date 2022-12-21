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Ешелон із російськими танками відійшов від українського кордону — моніторинг

21 грудня 2022, 19:36

Ешелон із російськими танками відійшов від українського кордону — моніторинг

Ешелон із російськими танками приїхав із залізничної станції Полонка до Лунинца (Брестська область, РБ), простояв ніч у Лунинці та поїхав назад у напрямку Бреста. Про це повідомляє моніторингова група «‎Білоруський Гаюн»‎‎ в Telegram.

Крім того, моніторингова група уточнює, що на платформах було розміщено 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок (Урали та КамАЗи), 2 пасажирських та 7 вантажних вагонів.

Росія для нанесення авіаударів Україною використовує близько 40 аеродромів. Із них п'ять чи шість — на території Білорусі. Про це на брифінгу повідомив представник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Рівень військової загрози з боку Білорусі зростає. Проте українські сили відслідковують ситуацію та вживають відповідних заходів. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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