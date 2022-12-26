Мининфраструктуры: Из-за действий делегации РФ некоторые суда ожидают инспекции больше месяца

Россияне затягивают проверки судов, идущих по «зерновому коридору». Некоторые суда ожидают в водах Турции более месяца. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.



Отмечается, что сейчас в Босфоре ожидают инспекции 95 судов, из которых 73 - на заход в порты под загрузку, 22 - уже с украинской агропродукцией.



«Это является результатом целенаправленных действий делегации РФ в СКЦ, цель которых - замедлить процесс инспекций судов. Сначала они сократили количество инспекционных групп до 3, теперь начали затягивать время самих инспекций. Представители РФ начали проверять даже показатели, которые не предусмотрены документами СКЦ и не имеют никакого отношения к предмету проверки», - заявили в министерстве.



Отмечается, что при таком алгоритме проверка одного судна занимает от 4 часов.



«Это непродуктивно и способствует увеличению очереди. Увеличение очереди - это уменьшение объема экспорта агропродукции из наших портов и миллионные убытки для грузовладельцев из-за простоев», - пояснил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.



По состоянию на 25 декабря из-за этого инспекционная группа №3 не провела ни одной инспекции.



В результате за день состоялось всего 6 инспекций из 10 запланированных. Для стабильно работающего «зернового коридора» нужно минимум 12 в день, отмечают в министерстве.



Сейчас по «зерновому коридору» движутся 3 судна под загрузку 93 тысяч тонн агропродукции.



Сегодня в рамках «зернового соглашения» за два дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.