Мінінфраструктури: Через дії делегації РФ деякі судна очікують на інспекцію більше місяця

Росіяни затягують перевірки суден, що йдуть «зерновим коридором». Деякі судна очікують у водах Туреччини понад місяць. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.



Зазначається, що зараз у Босфорі очікують на інспекцію 95 суден, з яких 73 - на захід у порти під завантаження, 22 - вже з українською агропродукцією.



«Це є результатом цілеспрямованих дій делегації РФ до СКЦ, мета яких – уповільнити процес інспекцій судів. Спочатку вони скоротили кількість інспекційних груп до трьох, тепер почали затягувати час самих інспекцій. Представники РФ почали перевіряти навіть показники, які не передбачені документами СКЦ та не мають жодного відношення до предмета перевірки», - заявили у міністерстві.



Зазначається, що за такого алгоритму перевірка одного судна займає від 4 годин.



«Це непродуктивно та сприяє збільшенню черги. Збільшення черги – це зменшення обсягу експорту агропродукції з наших портів та мільйонні збитки для вантажовласників через простої», – пояснив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.



Станом на 25 грудня через це інспекційна група №3 не провела жодної інспекції.



У результаті за день відбулося лише 6 інспекцій із 10 запланованих. Для «зернового коридору», що стабільно працює, потрібно мінімум 12 на день, зазначають у міністерстві.



Зараз «зерновим коридором» рухаються 3 судна під завантаження 93 тисяч тонн агропродукції.



Сьогодні в рамках «зернової угоди» за два дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден із 390 тисяч тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.