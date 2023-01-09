В Невском Луганской области от обстрела погибли два местных жителя, еще два ранены

В Луганской области идут бои за село Новоселовское, российские оккупанты бьют по Невскому. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«В селе [Невское] нет ни одного уцелевшего здания, но там до сих пор находятся более сотни мирных людей. После обеда сегодня там погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения в результате вражеского обстрела», - говорится в сообщении.



Кроме этого, в настоящее время идут бои за расположенный к северу от Невского поселок Новоселовское Коломыйчихской ОТГ Сватовского района, где уже не осталось местных жителей. По словам Гайдая, последнюю местную жительницу на днях убил российский снайпер



Россияне постоянно атакуют и обстреливают Белогоровку, но украинские военные там улучшили свои позиции, подчеркнул Гайдай.



Также он сообщил, что ВСУ продвигаются вперед на Сватовском и Кременском направлениях.