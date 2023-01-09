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У Невському Луганській області від обстрілу загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

09 січня 2023, 19:59

У Невському Луганській області від обстрілу загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

У Луганській області йдуть бої за село Новоселівське, російські окупанти б'ють по Невському. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У селі [Невське] немає жодної вцілілої будівлі, але там досі перебуває понад сотня мирних людей. Після обіду сьогодні там загинули двоє цивільних жителів, ще двоє отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу», - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, нині точаться бої за розташоване на північ від Невського селище Новоселівське Коломийчихської ОТГ Сватівського району, де вже не залишилося місцевих жителів. За словами Гайдая, останню місцеву мешканку днями вбив російський снайпер

Росіяни постійно атакують та обстрілюють Білогорівку, але українські військові там покращили свої позиції, наголосив Гайдай. Також він повідомив, що ЗСУ просуваються вперед на Сватівському та Кремінському напрямках.

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