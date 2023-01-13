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Армия РФ 26 раз за минувшие сутки ударила по территории Донецкой области

13 января 2023, 12:00

Армия РФ 26 раз за минувшие сутки ударила по территории Донецкой области

Армия РФ 26 раз за минувшие сутки ударила по территории Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области Армия РФ 26 раз за минувшие сутки ударила по территории Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области

Оккупационные войска РФ нанесли 26 ударов по Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

Обстреляла армия РФ за минувшие сутки 17 населенных пунктов региона. Девять раз оккупанты атаковали Авдеевку. Также были обстреляны Бахмут, Константиновка, Торецк, Краматорск, Соледар, Курахово, Железное, пгт Большая Новоселка, села Бердичи, Красногоровка, Веселое, Клещиевка, Максимилиановка, Плещеевка, Северное, Хромово.

Донецкую область российские войска атаковали из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерии и танков.

Уничтожены и повреждены 12 гражданских объектов региона - 7 жилых домов, предприятия, гараж, автомобиль.

Отмечается правоохранителями, что ркетами «С-300» оккупанты ударили по Краматорску и Константиновке. Снаряды попали на территорию предприятий, информации о пострадавших нет.

«Из авиации, «Градов» и артиллерии враг гнал по Авдеевке, погиб мирный житель. В результате артиллерийских обстрелов есть раненые в Соледаре и Клещиевке», - рассказали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 62 человека, с начала обязательной эвакуации – более 35 060 человек, среди них 5189 – дети, 2017 – люди с инвалидностью.

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