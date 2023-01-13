Армія РФ 26 разів за минулу добу вдарила по території Донецької області

Армія РФ 26 разів за минулу добу вдарила територією Донецької області. Фото: Поліція Донецької області

Окупаційні війська РФ завдали 26 ударів по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.



Обстріляла армія РФ за минулої доби 17 населених пунктів регіону. Дев'ять разів окупанти атакували Авдіївку. Також були обстріляні Бахмут, Костянтинівка, Торецьк, Краматорськ, Соледар, Курахове, Залізне, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Красногорівка, Веселе, Кліщіївка, Максимільянівка, Плещіївка, Сєверне, Хромове.

Донецьку область російські війська атакували з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерії та танків.

Знищено та пошкоджено 12 цивільних об'єктів регіону - 7 житлових будинків, підприємства, гараж, автомобіль.

Зазначається правоохоронцями, що ракетами «С-300» окупанти вдарили по Краматорську та Костянтинівці. Снаряди поцілили на територію підприємств, інформації щодо постраждалих немає.

«З авіації, «Градів» та артилерії ворог гатив по Авдіївці, загинув мирний житель. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Соледарі та Кліщіївці», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 62 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 35 060 осіб, серед них 5189 – діти, 2017 – люди з інвалідністю.

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