ВР поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада Украины поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины», – написал нардеп в Telegram.

Решение поддержали 327 нардепов.

Также Железняк сообщил, что Верховная Рада одобрила увольнение с должности главы Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова. Он должен стать новым министром обороны, его назначение на должность состоится завтра.

Известно, что Рустем Умеров 7 сентября 2022 возглавил Фонд государственного имущества. В 2019 году избрался в парламент от партии «Голос» певца Святослава Вакарчука, был автором и соавтором десятков законопроектов. После российского вторжения Умеров вошел в украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября в своем вечернем видеообращении принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. По мнению главы государства, возглавить оборонное ведомство должен Рустем Умеров.

В свою очередь, Алексей Резников 4 сентября подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду.