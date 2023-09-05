ВР підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада України підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України», — написав нардеп у Telegram.

Рішення підтримали 327 нардепів.

Також Железняк повідомив, що Верховна Рада схвалила звільнення з посади голови Фонду державного майна України Рустема Умєрова. Він має стати новим міністром оборони, його призначення на посаду відбудеться завтра.

Відомо, що Рустем Умєров 7 вересня 2022 року очолив Фонд державного майна. У 2019 році обрався до парламенту від партії «Голос» співака Святослава Вакарчука, був автором та співавтором десятків законопроєктів. Після російського вторгнення Умєров увійшов до української делегації на переговорах з Росією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 3 вересня у своєму вечірньому відеозверненні ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. На думку глави держави, очолити оборонне відомство має Рустем Умеров.

Своєю чергою, Олексій Резніков 4 вересня подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.