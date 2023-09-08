Військові повідомляють про загострення ситуації в Авдіївці та поблизу міста

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив про загострення ситуації в Авдіївці та поблизу міста. Про це з посиланням на його слова повідомляють журналісти «Радіо Свобода».



Барабаш зазначив, що на північ від міста бій тривав трохи більше доби.

«Ніч була гарячою і ранок доволі напружений. Загалом минулої доби було дуже гаряче на нашому напрямку. Певне загострення на нашому напрямку є. На північ від міста бій тривав трохи більше доби. Незрозуміло, чи намагаються десь відтягнути наші сили, чи хтозна, але дуже гаряче», — сказав він.

За його словами, в Авдіївці також відчувається загострення, минулої доби було близько 30 масованих обстрілів.



«Центр міста минулої доби — все горить, все летить. Не знаю, як ми взагалі пройшли цю добу без загиблих цивільних. Була одна поранена людина — чоловік 1987 року народження. Дуже напружено в місті. Вночі били з двох танків», — зазначив Барабаш, додавши, що в Авдіївці залишається ще «дуже багато місцевих», близько 1500-1659 осіб.

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