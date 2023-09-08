В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы: в МВД рассказали точное количество пострадавших

В Кривом Роге завершили спасательные работы. Фото: Игорь Клименко

В Кривом Роге завершена поисково-спасательная операция. В результате утреннего российского удара один человек погиб и 54 гражданских получили ранения. Об этом сообщает главы МВД Украины Игорь Клименко.

«По состоянию на 13:30 известно о 55 пострадавших: 1 погибший и 54 раненых. Среди травмированных — 9 сотрудников полиции», — отметил он.

По словам Клименко, для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов.

Вблизи места обстрела развернуты палатки, где специалисты оказывают психологическую помощь, и мобильные пункты приема заявлений от пострадавших.

Напомним, утром 8 сентября российские оккупанты совершили ракетный обстрел по Кривому Рогу. Известно о попадании в админздание.