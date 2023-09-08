У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи: у МВС розповіли точну кількість постраждалих

У Кривому Розі завершили рятувальні роботи. Фото: Ігор Клименко

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальну операцію. Внаслідок ранкового російського удару одна людина загинула і 54 цивільні дістали поранення. Про це повідомляє глава МВС України Ігор Клименко.

«Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранених. Серед травмованих — 9 співробітників поліції», – зазначив він.

За словами Клименка, для посилення в місто прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.

Поблизу місця обстрілу розгорнуто намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від постраждалих.

Нагадаємо, вранці 8 вересня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Кривим Рогом. Відомо про влучення в адмінбудівлю.