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25-а армія РФ розташувалася поблизу Кремінної і збільшила особовий склад до 17 тисяч чоловік — Євлаш

01 жовтня 2023, 13:17

25-а армія РФ розташувалася поблизу Кремінної і збільшила особовий склад до 17 тисяч чоловік — Євлаш

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп'янському напрямку розташувалася резервна 25-та армія РФ. Їхня мета — тримати цей напрямок. Відповідну заяву він зробив у ефірі національного телемарафону.

«25-та армія РФ замінила 41-у загальновійськову армію РФ і 76-ю гвардійську десантно-штурмову дивізію РФ, які були досить розірвані нашими захисниками на цьому напрямі. Ця армія вже повністю укомплектувалась, її чисельність збільшилася до понад 17 тисяч. Вони зайняли свої позиції поблизу Кремінної», — повідомив начальник пресслужби.

Однак Євлаш додав, що підготовка особового складу лишається на невисокому рівні.

«Ці військовослужбовці набрано за контрактом або переведено із залишків інших підрозділів. Ми не фіксуємо там штурмових дій, минулої доби нуль бойових зіткнень», — підкреслив він.

Також, як зазначив начальник пресслужби, на Лиманському та Куп'янському напрямах загарбники продовжують інтенсивно застосовувати авіацію, завдавши за добу 13 авіаційних ударів.

Нагадаємо, авіація Збройних сил України накрила деякі населені пункти Луганської області вздовж усієї лінії фронту.

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