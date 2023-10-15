Оккупанты ночью ударили по Харьковщине: есть погибшие, одна женщина получила ранения

Сегодня ночью, 15 октября, российская армия в очередной раз атаковала Харьковскую область. Известно, что двое гражданских погибли, еще одна женщина ранена. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Ночью, около 02:30, враг нанес удар управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района. Разрушен частный дом, произошел пожар. Погибли 2 человека — мужчина 57 лет и 54-летняя женщина», — написало он.



По словам Синегубова, одна женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии.



Также глава региона сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В частности, в Волчанске Чугуевского района поврежден многоэтажный жилой дом. Без пострадавших.



Кроме того, под огнем оккупантов были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестово и ниши населенные пункты. Авиационные удары получили Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.



Напомним, в одном из сел на Харьковщине на противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз. Водитель транспорта погиб.