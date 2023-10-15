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Окупанти вночі вдарили по Харківщині: є загиблі, одна жінка отримала поранення

15 жовтня 2023, 10:56

Окупанти вночі вдарили по Харківщині: є загиблі, одна жінка отримала поранення

Сьогодні вночі, 15 жовтня, російська армія вкотре атакувала Харківську область. Відомо, що двоє цивільних загинули, ще одну жінку поранено. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованої авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватну хату, сталася пожежа. Загинули 2 людини — чоловік 57 років та 54-річна жінка», — написало він.

За словами Синєгубова, одна жінка зазнала осколкового поранення. Її госпіталізували у задовільному стані.

Також голова регіону повідомив, що минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Зокрема, у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.

Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційні удари отримали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.

Нагадаємо, в одному із сіл на Харківщині на протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз . Водій транспорту загинув.

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