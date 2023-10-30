Коллаборант установил скрытые веб-камеры на дорогах Запорожья

Предатель Украины устанавливал веб-камеры в Запорожье. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, установившего скрытые веб-камеры на дорогах Запорожья, чтобы шпионить за колоннами ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Он собирал разведданные о маршрутах движения и количестве техники и военных сил обороны, которые отправлялись на передовую.



Установлено, что для отслеживания колонн ВСУ коллаборант установил вдоль основных автодорог региона собственные скрытые веб-камеры.



В зоне особого внимания России были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, которые вовлечены в контрнаступательные операции на южном фронте.



После установки веб-камер они должны осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика с предоставлением удаленного доступа кадровым сотрудникам ФСБ.

Предатель Украины устанавливал веб-камеры в Запорожье. Фото: СБУ

За выполнение задачи российская спецслужба переправила на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.



По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель. Предателю грозит пожизненное заключение.