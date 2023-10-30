Колаборант встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя

Зрадник України встановлював вебкамери у Запоріжжі. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за колонами ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Він збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки та військових сил оборони, які вирушали на передову.



Встановлено, що для відстеження колон ЗСУ колаборант встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери.



У зоні особливої уваги Росії були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті.



Після встановлення вебкамер, вони повинні були здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам ФСБ.

Зрадник України встановлював вебкамери у Запоріжжі. Фото: СБУ

За виконання завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.



За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель. Зраднику загрожує довічне ув'язнення.