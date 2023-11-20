Сили оборони знищили три пункти управління та склад боєприпасів росіян

Авіація сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Про це повідомляє видання Military Media Center.



Підрозділи ракетних військ вразили три пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та боєприпаси противника.



Загальні бойові втрати РФ за минулу добу орієнтовно склали 640 осіб особового складу та чотири танки, а також дві одиниці бойових броньованих машин та чотири артилерійські системи.



Раніше в угрупуванні «ДНР» заявили про обстріл тилового села Кумачове у Старобешівському районі на окупованій частині Донецької області.