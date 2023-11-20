Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Сили оборони знищили три пункти управління та склад боєприпасів росіян

20 листопада 2023, 08:20

Сили оборони знищили три пункти управління та склад боєприпасів росіян

Авіація сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Про це повідомляє видання Military Media Center.

Підрозділи ракетних військ вразили три пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та боєприпаси противника.

Загальні бойові втрати РФ за минулу добу орієнтовно склали 640 осіб особового складу та чотири танки, а також дві одиниці бойових броньованих машин та чотири артилерійські системи.

Раніше в угрупуванні «ДНР» заявили про обстріл тилового села Кумачове у Старобешівському районі на окупованій частині Донецької області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
втрати Росії
Організації
ЗСУ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:15
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 листопада
21:57
У «ДНР» заявили про обстріл тилового села біля кордону з РФ
19:44
У Кремінній підірвали автомобіль, в якому був заступник міністра «МВС ЛНР»
16:05
«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок обстрілу є пошкодження
09:59
На захоплених територіях окупанти вилучають у місцевого населення транспорт — глава ОВА
23:08
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 листопада
18:44
Російський військовий та співробітники швидкої допомоги постраждали через атаку дрона в Донецьку
15:39
У Донецьку в результаті атаки з безпілотника поранено трьох людей
14:32
На ТОТ окупанти намагаються підкупити пенсіонерів, щоб вони отримували російські паспорти — ЦНС
12:10
Окупаційна влада на Луганщині готує евакуаційні списки для колаборантів, потрапити туди можуть не всі — Лисогор
11:29
Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні?
23:10
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 листопада
22:17
Росія вирішила поки що не переводити окуповані регіони на систему ОМС
21:20
У «ДНР» звільнили окупаційного «віце-прем'єр-міністра»
19:50
Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк
19:15
На окупованій Луганщині «держслужбовців» змушують проходити платні курси — Лисогор
16:28
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька поранено чоловіка
11:42
Незвичайну активність окупантів зафіксовано біля Маріуполя — Андрющенко
10:45
ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра — Морська піхота
09:49
Шестеро людей загинули внаслідок обстрілів за добу в Херсонській області
усі новини
08:32
Внаслідок обстрілу Херсонщини шість людей отримали поранення
08:20
Сили оборони знищили три пункти управління та склад боєприпасів росіян
23:15
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 листопада
21:57
У «ДНР» заявили про обстріл тилового села біля кордону з РФ
19:44
У Кремінній підірвали автомобіль, в якому був заступник міністра «МВС ЛНР»
17:59
В ОП повідомили, що Україна збільшує кількість мобільних груп для боротьби з дронами
16:57
Масований обстріл Херсона: трирічну дівчинку доправили до реанімації
16:05
«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок обстрілу є пошкодження
15:19
Богдан Єрмохін, депортований з Маріуполя до РФ, сьогодні повернувся до України
14:47
Ракетний удар по Селидовому: рятувальники демонтували понад п`ять тонн аварійних конструкцій будинку
13:22
У Польщі сталася смертельна ДТП: загинули українці, серед них — дитина
12:16
Війська РФ вдарили по Херсону з арилерії, поранено дитину
12:06
У Московській області працювала ППО: росіяни поскаржилися на атаку дронів
11:52
Прикордонники відбили атаку окупантів під Бахмутом: двох росіян убито, одного — у полоні
11:11
У Білгородській області РФ вночі під обстріл потрапило селище, є пошкодження
10:55
На Київщині внаслідок атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об`єкт
10:35
Окупанти вдарили по Максимільянівці, Красногорівці, зафіксовано обстріли по Авдіївці: деталі
09:59
На захоплених територіях окупанти вилучають у місцевого населення транспорт — глава ОВА
09:33
Армія РФ атакувала Україну «шахедами»: скільки вдалося збити
23:08
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 листопада
усі новини
ВІДЕО
УАЗ "Патріот", в якому знаходилися високопоставлені представники "МВС ЛНР". Кадр із відео У Кремінній підірвали автомобіль, в якому був заступник міністра «МВС ЛНР»
19 листопада, 19:44
Наслідки атаки у Донецьку. Кадр із відео Російський військовий та співробітники швидкої допомоги постраждали через атаку дрона в Донецьку
18 листопада, 18:44
Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні? Зображення: «Новини Донбасу» Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні?
18 листопада, 11:29
Життя у Сєвєродонецьку. Фото: «Новини Донбасу» Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк
17 листопада, 19:50
На «Донбас медіа форумі» обговорювали актуальні проблеми українських засобів масової інформації. Фото: Новини Донбасу Кадровий голод та війна: проблеми українських ЗМІ обговорили на «Донбас медіа форумі»
17 листопада, 17:40
Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ► Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ►
16 листопада, 18:40

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама