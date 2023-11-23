К 12 годам тюрьмы заключен житель Славянска за помощь оккупантам

Жителя Славянска приговорили к 12 годам заключения за помощь русским оккупантам. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в июне 2022 г. житель города Славянск наладил контакт с военнослужащим отдельного мотострелкового полка 1-го Армейского корпуса так называемой народной милиции «ДНР». Осужденный информировал окупантов через Telegram в течение месяца, о местах постоянной и временной дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины.

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Обвиняемый рассказывал о военных объектах, детализировал местонахождение казарм и укрепленных районов. Пытаясь быть максимально полезным для представителей вражеской армии, мужчина подробно описывал им места сосредоточения военной техники и складов с боевыми припасами, добавляя названия улиц и конкретных построек.

Суд вынес приговор гражданину Украины за коллаборационную деятельность сроком до 12 лет.