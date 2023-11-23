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До 12 років в'язниці ув'язнено мешканця Слов'янська за допомогу окупантам

23 листопада 2023, 21:43

До 12 років в'язниці ув'язнено мешканця Слов'янська за допомогу окупантам

Жителя Слов'янська засудили до 12 років ув'язнення за допомогу російським окупантам. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у червні 2022 р. мешканець міста Слов'янськ налагодив контакт із військовослужбовцем окремого мотострілецького полку 1-го Армійського корпусу так званої народної міліції «ДНР». Засуджений інформував оккупантів через Telegram протягом місяця про місця постійної та тимчасової дислокації підрозділів Збройних Сил України.

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Обвинувачений розповідав про військові об'єкти, деталізував місцезнаходження казарм та укріплених районів. Намагаючись бути максимально корисним для представників ворожої армії, чоловік докладно описував їм місця зосередження військової техніки та складів із бойовими запасами, додаючи назви вулиць та конкретних споруд.

Суд ухвалив вирок громадянину України за колабораційну діяльність строком до 12 років.

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