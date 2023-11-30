Авиаудар по Торецку: есть погибший и раненые

Прокуратура начала расследование по факту гибели одного и ранения трех гражданских в Торецке. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По предворительным данным, в 17:40 оккупанты вторично за день атаковали Торецк. Военные РФ сбросили на город две авиабомбы КАБ-250. Средства поражения попали в частный сектор, где от травм, несовместимых с жизнью, погиб 49-летний местный житель.

Из-под завалов разрушенных частных домов достали трех соседей: двух мужчин в возрасте 44 и 70 лет и 87-летнюю женщину. Их с контузиями и переломом доставили в медицинское учреждение.