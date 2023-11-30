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Авіаудар по Торецьку: є загиблий та поранені

30 листопада 2023, 21:12

Авіаудар по Торецьку: є загиблий та поранені

Прокуратура розпочала розслідування за фактом загибелі одного та поранення трьох цивільних у Торецьку. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За попередніми даними, о 17:40 окупанти вдруге за день атакували Торецьк. Військові РФ скинули на місто дві авіабомби КАБ-250. Кошти поразки потрапили до приватного сектору, де від травм, несумісних із життям, загинув 49-річний місцевий житель.

З-під завалів зруйнованих приватних будинків дістали трьох сусідів: двох чоловіків віком 44 та 70 років та 87-річну жінку. Їх з контузіями та переломом доставили до медичного закладу.

 

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