В Офисе президента заявили, есть ли основания для увольнения Залужного

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что говорить об увольнении Валерия Залужного с поста Главнокомандуещего Вооруженных сил Украины нет оснований. Об этом он сказал во вторник, 5 декабря в эфире телемарафона.

«Я даже не знаю, почему мы можем это обсуждать. Есть основания для этого?», — сказал он во вторник в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о возможности освобождения Залужного.

По его словам, «недопонимание» между президентом Владимиром Зеленским и Валерием Залужным невозможно.