В Офісі президента заявили, чи є підстави для звільнення Залужного

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що говорити про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України немає підстав. Про це він сказав у вівторок, 5 грудня, в ефірі телемарафону.

«Я навіть не знаю, чому ми можемо це обговорювати. Є підстави для цього?», — сказав він у вівторок в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо можливості звільнення Залужного.

За його словами, «нерозуміння» між президентом Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним неможливе.