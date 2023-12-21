У Маріуполі псевдоріелтори з Росії продають будинки місцевих та мешканців навколишніх селищ

У тимчасово окупованому РФ Маріуполі псевдоріелтори з Росії продають будинки маріупольців та мешканців навколишніх селищ. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У місцевих пабликах з'явилося відео, в якому чоловік розповідає, що здійснює продаж будинків у селищі Мелекіне. За його словами, російська рієлторська компанія вже "зайшла до Маріуполя". Тепер він рекламує пансіонати на березі Азовського моря.

«Наші люди вже є у Маріуполі. Ставимо до росреєстру. Все законно», – заявляє чоловік на відео.

У міській раді додали, що російські загарбники відбирають майно маріупольців та мешканців навколишніх селищ, які змушені були виїхати через російську блокаду та окупацію.