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Оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку — Генштаб

23 декабря 2023, 09:45

Оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку — Генштаб

За прошедшие сутки российские захватчики шли в атаку на шести направлениях, самое горячее — возле Авдеевки, которую агрессор пытается безуспешно окружить, всего за сутки произошло 75 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке в субботу, 23 декабря.

В общей сложности российские войска нанесли один ракетный и 40 авиационных ударов, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 23 БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной 19 ударных БПЛА уничтожены.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак в районе Синьковки Харьковской области, где россияне пытались прорвать оборону ВСУ. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили восемь атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать агрессора, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 23 атаки восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где отбиты четыре атаки. На Шахтерском направлении украинскими военными отражена атака россиян западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки оккупантов западнее Вербового и Работино Запорожской области. В то же время на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают агрессора вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, противник не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Также, противовоздушной обороной уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и два пункта управления противника.

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