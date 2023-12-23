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Окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку — Генштаб

23 грудня 2023, 09:45

Окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку — Генштаб

Минулої доби російські загарбники йшли в атаку на шести напрямках, найгарячіше — біля Авдіївки, яку агресор намагається безуспішно оточити, всього за добу сталося 75 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні у суботу, 23 грудня.

Загалом російські війська завдали одного ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями українських військ та населених пунктів. Минулої доби окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною 19 ударних БПЛА знищено.

На Куп'янському напрямі українські захисники відбили 16 атак у районі Сіньківки Харківської області, де росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ. На Лиманському напрямі противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили вісім атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати агресора, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 23 атаки на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах Мар'їнки та Перемоги Донецької області, де відбито чотири атаки. На Шахтарському напрямку українськими військовими відбито атаку росіян на захід від Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки окупантів на захід від Вербового та Работино Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямі ЗСУ продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують агресора вздовж усієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, противник не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з позицій і здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Здобув гідну відсіч і з втратами відступив. ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневої поразки по тилах супротивника.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Також протиповітряною обороною знищено трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Підрозділи ракетних військ вразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та два пункти управління противника.

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