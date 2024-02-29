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У порту Петербурга спалахнув криголам «Єрмак»

29 лютого 2024, 15:59

У порту Петербурга спалахнув криголам «Єрмак»

Сьогодні, 29 лютого, в порту Санкт-Петербурга РФ спалахнув криголам «Єрмак». За словами головного комітету МНС Андрія Литовки, криголам нібито перебуває на утилізації. Про це повідомили у пресслужбі МНС Росії.

Повідомляється, що у Кіровському районі сталося спалах на пришвартованому криголамі. Займання на першій палубі локалізовано на 20 квадратних метрах. На 2-й – продовжується гасіння, у вогні 35 квадратних метрів.

Станом на 16:24 (московський час – ред.) рятувальники локалізували спалах.

У відомстві додали, що інформація про постраждалих надходила. До прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів евакуювалися дев'ять осіб.

Довідка

Єрмак — криголам російського та радянського флотів. Перший у світі криголам арктичного класу. Названий на честь російського дослідника Сибіру — Єрмака Тимофійовича.

Раніше ми писали, що ГУР МОУ повідомило про знищення великого десантного корабля ЧФ РФ Цезар Куніков вночі 14 лютого. Більшості екіпажу російського корабля не вдалося врятуватись. При цьому інформація про точну кількість загиблих на кораблі уточнюється.

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