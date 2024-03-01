Российский сервис mail.ru атаковали украинские кибервойска

Один из самых крупных интернет-порталов в России mail.ru перестал работать после кибератак украинских хакеров.



«Бесплатный сервис электронной почты остановился благодаря атакам нашего кибервойска», — сообщили в министерстве цифровой трансформации.

Все пользователи, которые находятся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.

Доступ к имейлу — это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам, напомнили в Минцифре.