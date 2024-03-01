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Російський сервіс mail.ru атакували українські кібервійська

01 березня 2024, 00:00

Російський сервіс mail.ru атакували українські кібервійська

Один із найбільших інтернет-порталів у Росії mail.ru перестав працювати після кібератак українських хакерів.

«Безкоштовний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська», — повідомили в міністерстві цифрової трансформації.

Всі користувачі, які знаходяться поза територією РФ, і частина внутрішніх користувачів втратили доступ до своїх облікових записів. 

Доступ до електронної пошти — це не лише пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів, нагадали в Мінцифрі.

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