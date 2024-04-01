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Україна відбила найбільшу танкову атаку РФ з 24 лютого 2022 року — Forbes

01 квітня 2024, 20:41

Україна відбила найбільшу танкову атаку РФ з 24 лютого 2022 року — Forbes

Російська колона танків під Тоненьким. Фото: 25-а десантно-штурмова бригада Російська колона танків під Тоненьким. Фото: 25-а десантно-штурмова бригада

30 березня на Авдіївському напрямку російська армія здійснила, можливо, одну з наймасштабніших танкових атак на українські позиції з 24 лютого 2022 року. При цьому ЗСУ відбили цю атаку: втративши третину своїх танків, росіяни так і не просунулися вперед. Про це пише Forbes із посиланням на співрозмовників в українській армії.

За інформацією видання, за кілька тижнів до цього штурму росіяни переважно використовували піхоту для наступу на захід від міста через брак транспортних засобів після великих втрат під час захоплення Авдіївки в середині лютого.

Проте останніми днями ситуація змінилася. На Авдіївському напрямку противник знову застосував бронетехніку, зокрема танки.

36 танків і 12 БМП з 6-го танкового полку російської армії, що входить до складу 90-ї танкової дивізії, атакували вздовж дороги, що веде з окупованого Росією Тоненького до підконтрольного Україні селу Уманське, що за дві милі на захід.

Українська 25-а бригада помітила колону та завдала по ній потужного удару. 12 танків та 8 БМП були підбиті.

Наступного дня після штурму український Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненького як «позиційні», тобто жодна із сторін суттєво не просунулась уперед.

Видання Forbes припускає, що, незважаючи на проблеми з постачанням основних боєприпасів, українські бригади все ще здатні організувати запеклу оборону з використанням мін, артилерії, протитанкових ракет та ударних дронів.

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Авдіївській напрям Тоненьке

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