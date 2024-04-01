Армія РФ атакувала Кривий Ріг: постраждала жінка, в будинку вибиті вікна

Окупанти сьогодні ввечері, 1 квітня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є постраждала. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



За уточненою інформацією, уламки російської ракети поранили 42-річну жінку. Нині вона перебуває у лікарні.



Крім того, через удар спалахнула лісосмуга. У житловому будинку вибито вікна.



Раніше ми писали, що 29 березня вночі ППО збило над Дніпропетровською областю 10 безпілотників — у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському та Кам'янському районах зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів.