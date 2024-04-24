Заступника міністра оборони РФ відправили до СІЗО

Заступника Шойгу відправили до СІЗО. Фото з відкритих джерел

Заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова відправили до СІЗО. Про це повідомило російське інтернет-видання Baza.

Зазначається, що Іванова було заарештовано на два місяці Басманним судом міста Москви. Йому висунуто звинувачення за статтею «Отримання хабара в особливо великому розмірі». Разом з Івановим було заарештовано Сергія Бородіна. Його заарештували за тією самою статтею.

Слідство вважає, що Іванов і Бородін вступили в злочинну змову з третіми особами, заздалегідь об'єднавшись із ними для скоєння організованою групою злочину — отримання хабара в особливо великому розмірі у вигляді надання послуг майнового характеру під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб Міністерства оборони. .

Нагадаємо, 23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабара. Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. Після повномасштабного вторгнення до України він відповідав за проект відновлення окупованого Маріуполя. Також він займався будівництвом водоводу з річки Дон на окупований Донбас.