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Майже 9 тисяч російських окупантів та 86 танків: з'явилися дані про втрати Росії за тиждень

26 травня 2024, 14:59

Майже 9 тисяч російських окупантів та 86 танків: з'явилися дані про втрати Росії за тиждень

З'явилися дані про втрати Росії у війні в Україні за тиждень. Інфографіка: Олександр Павлюк З'явилися дані про втрати Росії у війні в Україні за тиждень. Інфографіка: Олександр Павлюк

Збройні сили України за минулий тиждень з 19 по 26 травня знищили 8 тисяч 900 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк.

«За тиждень з 19 по 26 травня 2024 року втрати противника склали близько 8 900 осіб особового складу та 1 246 одиниць озброєння і військової техніки», — зазначив він.

Загальні бойові втрати противника на 19-26 травня орієнтовно склали:

  • особового складу 8 900 осіб ліквідовано,
  • 86 танків,
  • 173 бойових броньованих машин,
  • 266 артилерійських систем,
  • 9 РСЗВ,
  • 11 засобів ППО,
  • 3 літаки,
  • 1 корабель,
  • 270 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 5 крилатих ракет,
  • 388 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 34 одиниці спеціальної техніки.

Раніше ми писали, що українські розвідники продовжують нищити російську техніку на передовій. Нещодавно військовослужбовці ліквідували одразу кілька одиниць техніки армії РФ.

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