Майже 9 тисяч російських окупантів та 86 танків: з'явилися дані про втрати Росії за тиждень

З'явилися дані про втрати Росії у війні в Україні за тиждень. Інфографіка: Олександр Павлюк

Збройні сили України за минулий тиждень з 19 по 26 травня знищили 8 тисяч 900 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк.



«За тиждень з 19 по 26 травня 2024 року втрати противника склали близько 8 900 осіб особового складу та 1 246 одиниць озброєння і військової техніки», — зазначив він.



Загальні бойові втрати противника на 19-26 травня орієнтовно склали:

особового складу 8 900 осіб ліквідовано,

86 танків,

173 бойових броньованих машин,

266 артилерійських систем,

9 РСЗВ,

11 засобів ППО,

3 літаки,

1 корабель,

270 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

5 крилатих ракет,

388 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

34 одиниці спеціальної техніки.

Раніше ми писали, що українські розвідники продовжують нищити російську техніку на передовій. Нещодавно військовослужбовці ліквідували одразу кілька одиниць техніки армії РФ.