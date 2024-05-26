Майже 9 тисяч російських окупантів та 86 танків: з'явилися дані про втрати Росії за тиждень

Збройні сили України за минулий тиждень з 19 по 26 травня знищили 8 тисяч 900 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк.
«За тиждень з 19 по 26 травня 2024 року втрати противника склали близько 8 900 осіб особового складу та 1 246 одиниць озброєння і військової техніки», — зазначив він.
Загальні бойові втрати противника на 19-26 травня орієнтовно склали:
Раніше ми писали, що українські розвідники продовжують нищити російську техніку на передовій. Нещодавно військовослужбовці ліквідували одразу кілька одиниць техніки армії РФ.
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