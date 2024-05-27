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На Одещині співробітники ТЦК близько доби утримують головного редактора українського видання без зв'язку

27 травня 2024, 17:59

На Одещині співробітники ТЦК близько доби утримують головного редактора українського видання без зв'язку

У місті Білгород-Дністровський на Одещині співробітники територіального центру комплектування близько доби утримують головного редактора українського видання «Економічна правда» Дмитра Дєнкова. Про це розповіла головний редактор видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва.

«За нашою інфоромацією, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв'язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв'язок»,— зауважила журналістка.

За словами Мусаєвої, батьки Дєнкова подали заяву в поліцію, щоб їхнього сина оголосили в розшук. Тільки тоді й з'ясувалося, що Дмитро перебуває у ТЦК.

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів видав постанову, яка регулює процес призову на службу під час мобілізації та, зокрема, порядок видачі повістки громадянам.

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