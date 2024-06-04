Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Хакеры создали фейковую электронную почту сотрудников Донецкой ОВА. Что известно

04 июня 2024, 19:16

Хакеры создали фейковую электронную почту сотрудников Донецкой ОВА. Что известно

Хакеры создали фейковые электронные ящики сотрудников Донецкой ОВА. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам Вадима Филашкина, хакеры успели разослать по многим адресам письмо с приглашением на Глобальный саммит мира якобы от его имени.

«Понятно, что Донецкая ОВА и ее глава не уполномочены осуществлять подобные приглашения. И понятно, что эти письма фейковые. Россия ведет войну против Украины не только непосредственно на поле боя, но и в киберпространстве. Подобные действия – один из элементов кибервойны, призванный создать хаос и нанести вред нашим отношениям с международными партнерами», – отметил начальник ДОВА.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G7, который пройдет 13-15 июня в Италии.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Организации
Донецкая ОВА
События
Саммит
Прочее
Приглашение Письма Хакеры Кибервойна электронная почта

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:35
В оккупированном Мариуполе мужчине грозит наказание за то, что он «забрался на монумент и присел на корточки»
14:59
В оккупированном Севастополе россияне установили ЗРК С-300 рядом с жилыми домами
13:37
Украина готовится нанести новый удар по Крымскому мосту — Bild
11:34
В оккупированных Луганске, Донецке и Мариуполе появятся отделения российского банка ВТБ
10:58
В Херсонской области похищенные оккупантами мирные жители полгода не выходят на связь с родными
09:59
Россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки, по Дружковке били из «Смерчей»
23:50
«ДНР»: Пять женщин ранены и одна погибла за сутки в результате боевых действий
23:47
Главное за день: Солдаты РФ издеваются над украинскими военнопленными. Первый инструктор F-16 в Украине
22:30
В оккупированном Луганске появились банкоматы двух российских банков
20:03
Жителям оккупированного Мариуполя запретили купаться в водоемах и Азовском море
17:17
«ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного
16:20
В оккупированном Мариуполе трое рабочих подорвались на взрывчатке
15:52
Война в Украине дала «огромную» возможность США вербовать российских шпионов — CNN
14:58
Установлена личность военнослужащего РФ, который издевался над украинскими военнопленными
12:40
В Константиновке Донецкой области прогремел взрыв
11:57
В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые
10:57
Подробности российского обстрела базы отдыха в Харьковской области: погиб переселенец с Донетчины
09:58
В Константиновке спасатели обезвредили две неразорвавшиеся авиабомбы
08:53
В оккупированном Донецке осколками снаряда ранило женщину
08:02
Жителей оккупированного Севастополя заставят платить за сигналы тревоги
все новости
21:37
На Донетчине ожидается ухудшение погоды: в области оглашен «желтый» уровень опасности
19:52
Британская разведка назвала направление на Донетчине, где армия РФ сосредотачивает основные силы
19:16
Хакеры создали фейковую электронную почту сотрудников Донецкой ОВА. Что известно
18:19
Будут ли выключать свет в Украине 5 июня: в Укрэнерго сделали заявление
18:07
Тысячи обстрелов и уничтожение хваленой бронетехники РФ: в ВСУ рассказали о ситуации в Часов Яре и Красногоровке
17:39
ВПО смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество: ВР поддержала проект закона
17:15
В Славянске похоронили погибшую журналистку Анастасию Волкову
16:35
В оккупированном Мариуполе мужчине грозит наказание за то, что он «забрался на монумент и присел на корточки»
15:58
В ОВА рассказали, сколько детей погибли на Луганщине после 24 февраля 2022 года
15:49
В результате атаки на Криворожский район пострадал один гражданский
15:36
ВР приняла законопроект об английском языке: кого он коснулся
15:27
В Киеве, Киевской и Донецкой областях ввели экстренные отключения света
14:59
В оккупированном Севастополе россияне установили ЗРК С-300 рядом с жилыми домами
13:37
Украина готовится нанести новый удар по Крымскому мосту — Bild
13:31
Известно, сколько детей погибли от рук оккупантов с начала полномасштабной войны на Донетчине
12:58
В Компании Yasno назвали причину длительных отключений электроэнергии
12:37
Шольц не считает, что удары немецким оружием по РФ приведут к эскалации
11:56
В Минэнерго заявили, что рыночная стоимость света должна быть 7,5 гривен за киловатт-час
11:34
В оккупированных Луганске, Донецке и Мариуполе появятся отделения российского банка ВТБ
10:58
В Херсонской области похищенные оккупантами мирные жители полгода не выходят на связь с родными
все новости
ВИДЕО
В Днепре утром прозвучали взрывы. Фото: Днепр оперативный/Telegram Россияне утром ударили ракетами по Днепру, есть пострадавшие
04 июня, 08:01
Последствия удара HIMARS по российской ПВО в Белгородской области. Фото: «Досье шпиона» ВСУ из HIMARS ударили по российской ПВО в Белгородской области: поражены ЗРК С-300/400
03 июня, 13:43
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил об издевательствах российских солдат над украинскими военнопленными. Фото: Новости Донбасса Омбудсмен рассказал об издевательствах российских солдат над украинскими военнопленными
03 июня, 07:30
БМП раздавил автомобиль в Макеевке. Фото: соцсети В Макеевке БМП российских военных раздавила автомобиль
02 июня, 19:29
Последствия обстрела в Петровском районе Донецке 1 июня 2024 года. Фото: соцсети В Донецке военные РФ стреляют из жилого квартала. Потом туда бьют в ответ
01 июня, 23:25
На луганском аэродроме ВСУ повредили российскую радиолокационную станцию «Небо» На луганском аэродроме ВСУ повредили российскую радиолокационную станцию «Небо»
31 мая, 22:47
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор