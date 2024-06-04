Хакеры создали фейковую электронную почту сотрудников Донецкой ОВА. Что известно

Хакеры создали фейковые электронные ящики сотрудников Донецкой ОВА. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам Вадима Филашкина, хакеры успели разослать по многим адресам письмо с приглашением на Глобальный саммит мира якобы от его имени.

«Понятно, что Донецкая ОВА и ее глава не уполномочены осуществлять подобные приглашения. И понятно, что эти письма фейковые. Россия ведет войну против Украины не только непосредственно на поле боя, но и в киберпространстве. Подобные действия – один из элементов кибервойны, призванный создать хаос и нанести вред нашим отношениям с международными партнерами», – отметил начальник ДОВА.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G7, который пройдет 13-15 июня в Италии.