Хакери створили фейкову електронну пошту працівників Донецької ОВА. Що відомо

Хакери створили фейкові електронні скриньки працівників Донецької ОВА. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами Вадима Філашкіна, хакери встигли розіслати за багатьма адресами лист із запрошенням на Глобальний саміт миру нібито від його імені.

«Зрозуміло, що Донецька ОВА та її голова не уповноважені здійснювати такі запрошення. І зрозуміло, що ці листи фейкові. Росія веде війну проти України не лише безпосередньо на полі бою, а й у кіберпросторі. Подібні дії – один з елементів кібервійни, покликаний створити хаос і завдати шкоди нашим відносинам із міжнародними партнерами», – зазначив начальник ДОВА.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії.