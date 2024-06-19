Який зараз має вигляд Часів Яр: кадри з дрона

Місто Часів Яр Донецької області залишається ціллю російських окупантів, за цей населений пункт тривають запеклі бої. Нещодавно у мережі з'явилися кадри зруйнованого міста. Відео оприлюднив підрозділ «Чорний лебідь» 225-го Окремого штурмового батальйону.
«Накат за накатом окупанти намагаються продавити нашу оборону, віддаючи десятки життів бойовиків на день тільки на нашій ділянці фронту», — йдеться у повідомленні.
За словами українських військових, ці кадри має побачити весь світ.
«Методичне випалювання всього живого всюди, де з'являються росіяни», — підкреслили українські воїни в соцмережі.
Який зараз вигляд має Часів Яр: кадри з дрона— «Новини Донбасу» (@novostidnua) June 19, 2024
Відео опублікував підрозділ «Чорний лебідь» 225-го окремого штурмового батальйону. pic.twitter.com/uHB6ZCoCzp
Раніше ми писали, що 18 червня ЗС РФ завдали чергового удару по місту Часів Яр, під час якого зазнав осколкового поранення містянин 69 років.
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