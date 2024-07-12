В Австралии задержали российскую семейную пару по обвинению в шпионаже в пользу России

Задержаный россиянин Игорь Королев. Фото: ABC News

По версии следствия,40-летняя Кира Королева служила в австралийской армии специалистом по информационным технологиям и имела доступ к секретной информации, информирует Telegram-канал ASTRA.



Полиция предполагает, что она поехала в отпуск в Россию, не сообщив об этом властям Австралии, затем попросила мужа, 62-летнего Игоря Королева, остававшегося дома, зайти в ее рабочий аккаунт и передать ей сведения для российских спецслужб, пишет ABC News.



Кира и Игорь Королевы — граждане Австралии, родившиеся в России. В Австралии они живут более десяти лет. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Кира и Игорь Королев — граждане Австралии, родившиеся в России. Фото: ASTRA

Напомним, экс-помощника депутата Бундестага лишили гражданства за работу на ФСБ. Ранее правительство Австралии предоставило Украине новый пакет помощи на сумму 73,5 млн долларов.



Он включает в себя 70 военных бронированных машин для защиты от российского вторжения.