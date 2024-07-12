В Австралії затримали сімейну пару за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії

Затриманий Ігор Корольов. Фото: ABC News

За версією слідства, 40-річна Кіра Корольова служила в австралійській армії фахівцем з інформаційних технологій та мала доступ до секретної інформації, – інформує телеграм-канал ASTRA.



Поліція припускає, що вона поїхала у відпустку до Росії, не повідомивши про це владу Австралії. Потім попросила чоловіка, 62-річного Ігоря Корольова, який залишався вдома, зайти в її робочий обліковий запис і передати їй відомості для російських спецслужб, – пише ABC News.



Кіра та Ігор Корольови — громадяни Австралії, що народилися в Росії. В Австралії вони живуть понад десять років. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Кіра та Ігор Корольови — громадяни Австралії, що народилися в Росії. Фото: ASTRA

Нагадаємо, експомічника депутата Бундестагу позбавили громадянства за роботу на ФСБ. Раніше уряд Австралії надав Україні новий пакет допомоги на суму 73,5 млн доларів.



До нього входять 70 військових броньованих машин для захисту від російського вторгнення.