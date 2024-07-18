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РФ вночі вдарила по Україні дронами та ракетами: ППО збила майже всі цілі

18 липня 2024, 10:27

РФ вночі вдарила по Україні дронами та ракетами: ППО збила майже всі цілі

Вночі 18 липня російська армія атакувала Україну за допомогою 16 ударних дронів-камікадзе та ракет. Сили протиповітряної оборони збили всі дрони та дві ракети з трьох. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У ніч на 18 липня 2024 року ворог завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курської обл. та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку: двома — Х-59/Х-69 та однією Х-35», — зазначив він.

За словами Олещука, вдалося вразити всі 16 «шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Як зазначається, більшість цілей знищено на східному напрямі — у зоні відповідальності повітряного командування «Схід».

Раніше ми писали, що загальні бойові втрати противника за минулу добу орієнтовно склали близько 1130 осіб особового складу, сім танків, 12 бойових броньованих машин та 54 артилерійські системи.

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