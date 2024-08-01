Молдова выслала российского дипломата

Накануне в парламенте Молдовы прошли обыски, которые, по сообщениям местных СМИ, связаны с расследованием в отношении главы юридического департамента Иона Крянгэ. Об этом сообщил «Інформаційний Спротив».



Он, предположительно, подозревается в том, что передавал информацию сотрудникам посольства России в Кишиневе.



По данным источников, были задержаны сам Крянгэ, а также сотрудник Пограничной полиции, который, как утверждается, также передавал информацию некоему российскому дипломату.



Напомним, экс-помощника депутата Бундестага лишили гражданства за работу на ФСБ.