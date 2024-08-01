Молдова вислала російського дипломата

Напередодні в парламенті Молдови пройшли обшуки, які за повідомленнями місцевих ЗМІ, пов'язані з розслідуванням щодо голови юридичного департаменту Іона Крянге. Про це повідомив «Інформаційний Спротив».
Він, ймовірно, підозрюється у тому, що передавав інформацію співробітникам посольства Росії у Кишиневі.
За даними джерел, затримали самого Крянге, а також співробітника Прикордонної поліції, який, як стверджується, також передавав інформацію якомусь російському дипломату.
Нагадаємо, експомічника депутата Бундестагу позбавили громадянства за роботу на ФСБ.
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