Молдова вислала російського дипломата

Напередодні в парламенті Молдови пройшли обшуки, які за повідомленнями місцевих ЗМІ, пов'язані з розслідуванням щодо голови юридичного департаменту Іона Крянге. Про це повідомив «Інформаційний Спротив».



Він, ймовірно, підозрюється у тому, що передавав інформацію співробітникам посольства Росії у Кишиневі.



За даними джерел, затримали самого Крянге, а також співробітника Прикордонної поліції, який, як стверджується, також передавав інформацію якомусь російському дипломату.



Нагадаємо, експомічника депутата Бундестагу позбавили громадянства за роботу на ФСБ.