В Кремле заявили, что ВСУ готовили удар по военному параду в Санкт-Петербурге

Появились подробности телефонного разговора глав военных ведомств РФ и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, когда российская сторона жаловалась Пентагону на Украину. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, этот телефонный разговор в июле якобы помог избежать эскалации.



«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны Вашингтону и, я так понимаю, не только Вашингтону, но и некоторым другим столицам, подконтрольным Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», — сказал он в эфире федерального телеканала «Россия-1» (ВГТРК).



По данным РФ, Силы обороны Украины готовили атаку на празднование дня военно-морского флота, 28 июля, а именно якобы удар по военному параду в Санкт-Петербурге. На мероприятии выступали Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее американское издание New York Times, со ссылкой на трех неназванных чиновников, писало, что во время телефонного разговора Белоусов рассказал Остину, что Киев готовит «тайную операцию».



Издание отмечало, что до сих пор непонятно, действительно ли Украина планировала операцию, о которой сообщал Белоусов.