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У Кремлі заявили, що ЗСУ готували удар по військовому параду у Санкт-Петербурзі

05 серпня 2024, 22:51

У Кремлі заявили, що ЗСУ готували удар по військовому параду у Санкт-Петербурзі

З'явилися подробиці телефонної розмови глав військових відомств РФ та США Андрія Білоусова та Ллойда Остіна, коли російська сторона скаржилася Пентагону на Україну. Як заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, ця телефонна розмова в липні нібито допомогла уникнути ескалації.

«Можу сказати, що за деякими ознаками сигнал, який було направлено з російського боку Вашингтону і, я так розумію, не лише Вашингтону, а й деяким іншим столицям, підконтрольним Вашингтону, дійшов. Ми уникли нового ескалаційного витка», — сказав він в ефірі федерального телеканалу «Росія-1» (ВДТРК).

За даними РФ, Сили оборони України готували атаку на святкування дня військово-морського флоту, 28 липня, а саме нібито удар по військовому параду в Санкт-Петербурзі. На заході виступали Володимир Путін і міністр оборони Андрій Бєлоусов.

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Раніше американське видання New York Times, із посиланням на трьох неназваних чиновників, писало, що під час телефонної розмови Білоусов розповів Остіну, що Київ готує «таємну операцію».

 Видання зазначало, що досі незрозуміло, чи справді Україна планувала операцію, яку повідомляв Білоусов.

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