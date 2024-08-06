Жителям прифронтових регіонів видаватимуть газ у балонах як гумдопомогу: кого стосується

У трьох прифронтових областях України запровадять забезпечення мешканців скрапленим газом. Йдеться про Донецьку, Харківську та Сумську області. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання.



Глава уряду зазначив, що за результатами виїзних засідань до прифронтових громад «ми зібрали значний обсяг проблематики».



«Забезпечуємо людей скрапленим газом. Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проєкт, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що на прифронтових територіях України мешканці зможуть безкоштовно заготовляти паливну деревину. Відповідне рішення ухвалив Уряд.